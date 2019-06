Fiascolata a Dego e processione di San Carlo Borromeo a Tovo, ecco come cambia la viabilità

Dego. Domenica 9 giugno a Dego si terrà l’ottava edizione della “Fiascolata – Passeggiata Enogastronomica”.

Per permettere lo svolgimento della manifestazione, la Prefettura di Savona ha disposto la sospensione della circolazione sulla sulla Sp29 dal chilometro 122+500 (in via Nazionale in prossimità del civico numero 23) al chilometro 122+800 (all’altezza dell’area di intersezione con la Sp542) in entrambi i sensi di marcia.

La disposizione sarà in vigore dalle 8 alle 13 circa.

Sempre domenica 9 giugno a Tovo San Giacomo si terrà la processione religiosa in onore di San Carlo Borromeo.

In vista della manifestazione, la Prefettura ha disposto la sospensione della circolazione in entrambi i sensi di marcia dalle 17.45 alle 19 sulla Sp4 tra il chilometro 5+900 ed il chilometro 6+700, nella frazione di Bardino Vecchio.