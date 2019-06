A Carcare un mezzo pesante transita di notte nella zona pedonale e sradica la tenda di un bar

Carcare. Un camion in transito alle tre del mattino nella zona pedonale sradica dalla facciata di un’abitazione la tenda di un bar e la sua struttura portante.

È accaduto la notte scorsa in via Garibaldi, e questa mattina i gestori dell’attività commerciale hanno scoperto l’ingente danno, per ora senza un colpevole.

La telecamera di un vicino negozio, anch’esso della via centrale del paese, hanno mostrato il passaggio di una cella frigo, ma dal filmato visionato non si riesce a intercettare il numero di targa. Si spera che il sistema di videosorveglianza del paese possa dare “frutti” migliori e che venga individuato il responsabile.