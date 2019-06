A Carcare l’ultimo saluto a Luciano Laguzzi, il “padre” dell’oasi faunistica del fiume

Carcare. Sarà celebrato oggi alle 15, nella chiesa parrocchiale di Carcare, il funerale di Luciano Laguzzi, 83 anni, ex dipendente comunale noto per la sua grande passione per i fiori e gli animali.

Alessandrino di nascita e carcarese di adozione, da burbero guardia pesca era poi stato assunto dal Comune negli anni Ottanta. Tra le sue mansioni quella del decoro urbano nonché la manutenzione dell’oasi faunistica lungo le rive del fiume. Era stato proprio Laguzzi ad allevare e accudire i cigni che in passato rendevano l’alveo del Bormida ancora più suggestivo e naturalistico.

Amante della natura, era solito prendersi cura di tutto il verde del paese, senza tralasciare le fioriere di svincoli e rotonde. Laguzzi lascia la moglie Maria Grazia e i numerosi amici.