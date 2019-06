A Carcare arrivano oltre 800 mila euro per l’efficientamento energetico della scuola primaria

Carcare. Lavori per oltre 800 mila euro per l’edificio di via del Collegio che ospita la scuola primaria di Carcare. Il progetto presentato alla Regione Liguria dal Comune di Carcare è stato accolto con un alto punteggio e verrà finanziato da Filse.

Grande soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale, come sottolinea l’assessore all’istruzione Alessandro Ferraro, che ha seguito l’iter procedurale del bando: “Finalmente potremo ammodernare il plesso con interventi finalizzati all’efficientamento energetico non solo all’interno delle aule, ma anche per la palestra annessa alla struttura. Verranno, ad esempio, sostituiti gli infissi, sarà realizzato un “cappotto” isolante e si agirà sulle valvole di regolazione del calore”.

Questi tra i principali lavori che interesseranno l’edificio, ma non solo. “Oltre all’ammodernamento della scuola sul piano energetico, si renderanno aule e locali più accoglienti. Un’operazione, questa, che ci permette anche di utilizzare le risorse a disposizione per la scuola per altri plessi, e quindi di proseguire sul percorso del restyling degli edifici scolastici carcaresi”.