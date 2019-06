A Borgio Verezzi il nuovo centro polivalente intitolato ad Antonio Sorbi

Borgio Verezzi. Taglio del nastro a Borgio Verezzi per il nuovo centro polivalente intitolato ad Antonio Sorbi, storico medico di famiglia e padre fondatore della locale Croce Bianca che gestirà la nuova struttura. Il centro, infatti, si trova proprio a fianco della pubblica assistenza, in via XXV Aprile.

Il centro di Borgio Verezzi, dopo i lavori di restyling dei locali, ospiterà una serie di ambulatori e spazi medici, con l’obiettivo di fornire un centro di ascolto per le donne vittime di violenza oltre ad uno sportello per i giovani e ragazzi per combattere il bullismo.

All’inaugurazione hanno preso parte il presidente della Croce Bianca, il giovane dottor. Matteo Guarini, i parenti del compianto medico di Borgio Verezzi, oltre all’amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Renato Dacquino: “Sicuramente una bella e importante iniziativa – ha detto il primo cittadino -. Mi auguro che il nuovo centro possa essere punto di riferimento e che a breve possano essere concretizzati i progetti al quali si sta lavorando”.

“Significativa la testimonianza del passato, con il ricordo di Antonio Sorbi, così come lo sguardo verso il futuro con nuove energie e risorse dedicate a questo centro. Non posso che ringraziare la Croce Bianca e i suoi volontari per la preziosa e insostibuile attività svolta sul nostro territorio”.

“Come Comune cercheremo di proseguire il nostro appoggio alla Croce Bianca con il contributo annuale e sostenere le nuove iniziative che potranno essere ospitate nel centro polivalente” ha concluso Dacquino.