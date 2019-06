A Borghetto lo spettacolo “Sale d’attesa”: raccolta fondi per la casa rifugio “L’Isola che c’è”

Lo spettacolo “Sale d’attesa” debutterà venerdì 21 giugno alle 21,15 presso il Salone delle Feste di Borghetto Santo Spirito. L’evento concluderà la prima trance del progetto triennale dell’amministrazione comunale di Borghetto Santo Spirito, “Donne Oltre”, che ha lo scopo di promuovere la cultura della parità di genere e favorire l’affermazione dei diritti degli uomini e delle donne, contro ogni tipo di odio e di violenza.

La piece teatrale prodotta da APS #cosavuoichetilegga? vede in scena le attrici Graziella Ghezzi, Susy Minutoli, Paola Paolino e la coreografa-danzatrice Irene Ciravegna, magistralmente dirette da Carlo Deprati, attore, regista che con curiosità e impegno inesauribile si dedica da anni all’esplorazione del mondo del teatro.

I testi sono scritti da Daria Pratesi, sceneggiatrice cinematografica e scrittrice teatrale, sempre attenta alle tematiche delle donne, indagando ironicamente tra vizi e virtù con mano esperta e felice dosa elementi in una narrazione attenta alle varie sfumature umane.

“Sale d’attesa” è la storia di tre donne che casualmente si incontrano nelle sale d’aspetto di vari professionisti, dal parrucchiere, dall’estetista, dal fisioterapista.

Dal racconto del quotidiano nasce tra loro una relazione profonda. I profili delle tre donne vengono tracciati con arguzia e intelligenza suscitando ilarità.

Uno spettacolo che fa riflettere con il sorriso sulle labbra.

In occasione di questa performance verranno raccolti fondi a favore della casa rifugio “L’Isola che c’è” che offre ospitalità temporanea a donne sole o con minori, che si trovino in situazione di pericolo per la propria incolumità fisica e/o psichica.

L’evento è organizzato dal Comune di Borghetto Santo Spirito con il patrocinio ed il contributo di: Club Zonta Alassio-Albenga, Lions Club Loano Doria, Rotary Club Albenga e Sportello Antiviolenza “Artemisia Gentileschi” di Albenga.