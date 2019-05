Visita di Salvini ad Albenga, reazioni: “Una presa in giro per la città”

Albenga. “Solo una sfilata inguardabile che ha bloccato le strade. Imbarazzante silenzio sul candidato Calleri, neppure una pacca sulla spalla Nessuna parola, nessun impegno su Albenga – neppure finto, di sapore elettorale… Zero assoluto per Piaggio, per i finanziamenti stanziati dal precedente Governo per Albenga e che sono bloccati, per la sanità ligure, per il risarcimento dei danni subiti dagli agricoltori (16 milioni di euro) che la regione Liguria, unica in Italia, ha saputo perdere”.

Prime dure reazioni alla visita del ministro dell’Interno Matteo Salvini ieri ad Albenga: le parole sono dell’On. Franco Vazio (Pd): “Nessuna smentita per i sopralluoghi ufficiali disposti dal Ministero e dalla Prefettura nelle Caserma Piave e a Campochiesa per la realizzazione di un CIE. Insomma un silenzio che è solo una vergogna!”.

“Albenga è stata bloccata per ore, con traffico in tilt e turisti ingabbiati. Una cosa mai accaduta prima di ieri. Sono venuti in tanti ad Albenga, Renzi, Scajola, Lupi, Boschi, Presidenti del Consiglio e Ministri, anche dell’Interno, Parlamentari europei, ma una tale messa in scena non è ai avvenuta.

Tralascio il costo di questa “parata”, ma pretendo di sapere dove sono finiti i 49 milioni truffati agli italiani che la Lega di Salvini – condannata – si è detta – forse – disponibile a restituire in 80 anni” tuona ancora il parlamentare Dem.

“Prima gli italiani? Allora Salvini risponda e metta mano al portafoglio! Per fortuna ad Albenga ci sono candidati che amano la città come Tomatis e le tante donne e i tanti uomini che con lui si sono messi in gioco per costruire il nostro futuro. Calleri, che senza idee ride contento, … Chiama Salvini? Se queste sono le risposte “…Non ci resta …. Che piangere…” conclude Vazio.

Tra i primi commenti anche quello del candidato sindaco Diego Distilo: “Mi sento di esprimere solidarietà al candidato sindaco Gero Calleri poiché Salvini non si è accorto della sua presenza! Un ministro con delle idee brillanti per la nostra nazione peccato si sia dimenticato di Albenga ! Ora passati questi 30 minuti lo rivedremo alla prossima campagna elettorale”.