Vini Capetta Don Dagnino: netto successo sulla Speb

Andora. Apertura della quinta giornata di Serie B con tre match venerdì sera. Non c’è stata partita ad Andora: Grasso e compagni molto più incisivi, troppi errori per la Speb sia in battuta che al ricaccio al volo, così la Vini Capetta Don Dagnino vola rapidamente sul 9-0, prima del 9-1 alla pausa, per chiudere 11-2 nella ripresa.

Il tabellino:

Vini Capetta Don Dagnino-Speb 11-2

Vini Capetta Don Dagnino: Daniele Grasso, Fabio Novaro Mascarello, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione. Dt Giulio Ghigliazza.

Speb: Andrea Daziano, Simone Re, Andrea Giraudo, Giacomo Vinai. Dt Enrico Unnia.

Arbitro: Salvatore Nasca.

Il resoconto della 5ª giornata:

Benese-Virtus Langhe 10-11

Vini Capetta Don Dagnino-Speb 11-2

Morando Neivese-Bcc Pianfei Pro Paschese 11-5

domenica 12 maggio ore 21 a San Biagio Mondovì: Acqua S.Bernardo San Biagio-Srt Progetti Ceva

lunedì 13 maggio ore 21 a Monticello: Osella Surrauto Monticellese-Taggese

ha riposato: Serramenti Bono Centro Incontri

La classifica: Taggese, Morando Neivese, Vini Capetta Don Dagnino 4, Speb 3, Osella Surrauto Monticellese, Serramenti Bono Centro Incontri 2, Acqua S.Bernardo San Biagio, Srt Progetti Ceva, Virtus Langhe 1, Bcc Pianfei Pro Paschese, Benese 0.

Il programma della 6ª giornata:

venerdì 17 maggio ore 21 a San Rocco di Bernezzo: Speb-Morando Neivese

sabato 18 maggio ore 15 a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Benese

sabato 18 maggio ore 21 a Dogliani: Virtus Langhe-Acqua S.Bernardo San Biagio

domenica 19 maggio ore 15.30 a Taggia: Taggese-Serramenti Bono Centro Incontri

domenica 19 maggio ore 21 a Ceva: Srt Progetti Ceva-Osella Surrauto Monticellese

riposa: Vini Capetta Don Dagnino