Villanova d’Albenga 2019, il sindaco uscente Pietro Balestra ci riprova: è corsa “in solitaria” 

Villanova d’Albenga. Sarà corsa in solitaria per il sindaco uscente di Villanova d’Albenga Pietro Balestra, che si ripresenta alle elezioni amministrative 2019 come unico candidato sindaco.

Guida la lista denominata “Torre e mura civiche” e formata da 10 componenti: Paolo Cha, Franco Scrigna, Marco Braghin, Martina Fera, Tamara Grossi, Alessandro Marchiano, Filippo Morbelli, Mariangela Panizza, Gaia Pellegrino e Daniele Stalla.

Nessun “avversario”, dunque, alla corsa alla poltrona di cittadino, ma una “battaglia” da vincere comunque, quella contro l’astensionismo: sarà infatti necessario raggiungere comunque la maggioranza del 51 per cento degli aventi diritto al voto.

“Esperienza, professionalità e competenza al servizio del paese, proseguenfo il lavoro intrapreso in questi anni di amministrazione” ha detto il candidato sindaco Balestra.