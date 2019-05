Villanova d’Albenga 2019, continua il regno di Pietro Balestra al via il suo 6° mandato

Villanova d’Albenga. Il sindaco uscente Pietro Balestra riconfermato sindaco di Villanova d’Albenga. La sua è stata una corsa solitaria, con la lista “Torre e mura civiche”. Balestra “regna” sul comune ininterrottamente o quasi da 40 anni, quello che inizierà domani sarà infatti il suo 6 mandato da sindaco, di fatto ha lasciato la fascia tricolore solo per un breve periodo al suo amico Domenico Cassiano, per poi riprendersela 5 anni fa e ora grazie all’affluenza è pronto a festeggiare i 30 anni in tricolore, un record quasi “nazionale”.

Nello speciale elettorale si può vedere il dato dell’affluenza e il dettaglio dello spoglio domani, 27 maggio, a partire dalle 14. “Abbiamo superato il quorum – spiega il neo sindaco – dovevamo raggiungere 1110 votanti, in questo momento hanno votato in 1.150, quindi abbiamo la maggioranza dei votanti. Certo bisognerà aspettare domani perchè la legge prevede anche che i voti validi superino il 50% quindi aspettiamo a festeggiare.”

Anche nella località dell’entroterra albenganese è stato raggiunto il quorum, il 50%+1 degli aventi diritto al voto, quindi via libera per al sesto mandato da primo cittadino, la prima volta che Balestra aveva indossato la fascia tricolore era il lontano 1985 e aveva 28 anni.

Sono 11 in totale i comuni che in questa tornata elettorale devono battere il quorum per avere un sindaco eletto e non essere commissariati. Domani si saprà anche come sarà composta la lista degli eletti che comporranno il parlamentino cittadino. I candidati in lista : Paolo Cha, Franco Scrigna, Marco Braghin, Martina Fera, Tamara Grossi, Alessandro Marchiano, Filippo Morbelli, Mariangela Panizza, Gaia Pellegrino e Daniele Stalla.