Viabilità piazza Caravadossi a Carcare, l’amministrazione alla minoranza: “Polemica senza fondamenta”

Carcare. “Un atteggiamento politicamente scostante quello del gruppo PD in minoranza, ieri erano giustizialisti e chiedevano controlli e sanzioni, oggi sono garantisti e vogliono le immunità per tutti. Anzi imprudentemente nel loro ruolo di ufficiali pubblici, suggeriscono ai cittadini la disobbedienza civile”.

Inizia così la dura replica dell’amministrazione comunale al gruppo consiliare “Lorenzi Sindaco”, che ieri ha presentato un’interrogazione urgente in merito alla presenza di “cartelli ingannevoli nei parcheggi con zona disco di piazza Caravadossi.

“Le loro confusioni è bene che restino loro, – hanno proseguito dall’amministrazione. – La nostra amministrazione si adopera per il rispetto delle regole ed ha le idee chiare. La modifica della viabilità in Piazza Caravadossi, è stata ampiamente pubblicizzata in modo preventivo con corretta segnaletica ai sensi del codice della strada, articoli di giornale, cartelli anche provvisori e avvisi di sensibilizzazione”.

“Da sempre, a Carcare, i parcheggi sono tanti e sono tutti di colore bianco a vantaggio della cittadinanza e dell’ospitalità di chi arriva da altri comuni, farsi sanzionare è un fatto di disobbedienza o pigrizia. Oltretutto i dati statistici degli uffici della Polizia Municipale sgomberano il campo alla polemica, dal giorno della sua istituzione la nuova zona disco produce in media una multa al giorno, meno rispetto a zone consolidate da anni, quindi è chiaro che i cittadini sono consapevoli dei cambiamenti avvenuti e rispettano la segnaletica. Una polemica infondata”.

“Approfitto per segnalare in anticipo che, ampliamenti delle zone disco orario seguiranno in piazza Genta e piazza Pertini a ridosso delle strutture commerciali e di servizi per favorire il ricambio parcheggi”, hanno concluso dall’amministrazione comunale.