Vezzi Portio 2019, secondo mandato da sindaco per Germano Barbano

Vezzi Portio. Germano Barbano è stato riconfermato sindaco di Vezzi Portio e per lui inizia il secondo mandato da primo cittadino della piccola località dell’entroterra finalese.

Il quorum è stato superato pochi minuti prima delle 19, con il dato che si è fermato al 50.63%. e così è arrivata la riconferma per il sindaco uscente. Germano Barbano, in campo con la lista “Vivo Vezzi”, si era ripresentato per queste elezioni comunali proprio per scongiurare il rischio di un commissariamento. Nello speciale elettorale si può vedere il dato dell’affluenza e il dettaglio dello spoglio domani, 27 maggio, a partire dalle 14.

La sua è stata infatti una corsa solitaria, con l’unico ostacolo rappresentato dall’affluenza alle urne, ma il 50%+1 degli aventi diritto è stato superato.

Ecco la sua lista: Rita Gravano, anni 75, pensionata; Hosni Saad, anni 44, informatico, Piero Porielli, anni 51, impiegato Tirreno Power; Mirco Lagazio, anni 53, operaio E-distribuzione; Cesare Gasco, anni 53, impiegato; Renato Revello, anni 47, ristoratore; Federica Saba, anni 35, agente immobiliare; Federico Olivieri, anni 28, operatore sociale; Giovanna Sturniolo, anni 69, casalinga.