Vela Day 2019: per 1 e 2 giugno, appuntamento a Varazze

Varazze. Con il progetto Vela Day, che si terrà a Varazze e in tutta Italia nei giorni 1 e 2 giugno, la Federazione italiana vela punta ancora una volta a offrire alle società affiliate un’occasione per promuovere loro stesse e i servizi velici che offrono.

Il Varazze club nautico si occupa di derive, monoscafo, tavola a vela, imbarcazioni minialtura. La Lega navale italiana – Sezione di Varazze, invece, di derive, monoscafo, tavola a vela.

«Siamo arrivati alla terza edizione di un appuntamento che sta diventando un classico per giovani e curiosi del mondo della vela – spiega la Federazione italiana vela – Anche quest’anno la Federazione, in collaborazione con Kinder +Sport Joy of Moving, il progetto di responsabilità sociale del gruppo Ferrero, Assomarinas e le società affiliate, promuove la cultura del mare e lo sport della vela attraverso l’appuntamento del Vela Day che si terrà nelle giornate del 1 e 2 giugno 2019».