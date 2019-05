Varazze. E’ il giorno della mototerapia “più grossa dell’anno”, quella di Varazze. Un’iniziativa, arrivata alla terza edizione, che porta ovviamente la firma del campione di freestyle Vanni Oddera ed è possibile grazie al sostegno della Fondazione Allianz Umana Mente, divenuta quest’anno main donor delle iniziative di mototerapia del pilota di Pontinvrea.

Da questa mattina Varazze si è trasformata in un’immensa pista a cielo aperto con le rampe per i salti in piazza Bovani e tante altre postazioni nel centro e sul lungomare. “Varazze è stata la prima città a credere in questo evento, la prima città che chiude per una giornata e mi dà la possibilità di fare questa iniziativa bellissima. Tutti sono qui solo per fare volontariato di qualità” spiega Vanni Oddera.

“Vedere la mototerapia dal vivo è speciale, tocca il cuore ed è meraviglioso vedere come tutti si uniscono solo per fare del bene” prosegue il campione di freestyle motocross che annuncia anche altre due possibili tappe savonesi dell’evento: “Stiamo lavorando su due date: una ad Albissola e una nel centro di Savona, se tutto va bene, per la fine di settembre”.

L’evento di Varazze, organizzato dall’Asd Vanni Fmx e dall’associazione Vaze Free Time, vedrà ben 400 giovani e bambini con disabilità, assistiti da educatori, genitori e volontari, tra i quali molti dipendenti di Allianz, realizzare il sogno di essere “piloti per un giorno” con i campioni di freestyle motocross.

La mototerapia è stata ideata nel 2009 dal rider di freestyle motocross Vanni Oddera, e consiste in esibizioni di motocross acrobatico dove bambini e giovani con disabilità possono salire in sella e “volare” con il campione. Grazie alla Fondazione Allianz Umana Mente, in questi ultimi anni, le attività di mototerapia si sono strutturate e intensificate, arrivando a portare la mototerapia nei reparti pediatrici di diversi ospedali italiani con il progetto Freestyle Hospital.

Il programma dell’intera giornata prevede un susseguirsi di attività (dalle 10 alle 16) che si svilupperanno tra piazza Bovani e un tratto della statale Aurelia che verrà eccezionalmente chiuso al traffico.

Fulcro della giornata sarà lo show Freestyle Motocross di Vanni Oddera e del DaBoot Team, oltre alla spettacolare esibizione della locale campionessa di Wcmx-Wheelchair Motocross Ilaria Naef. I protagonisti della giornata saranno i tanti ragazzi e ragazze con disabilità provenienti da diverse associazioni, oltre a pazienti pediatrici dagli ospedali di tutta Italia, che avranno anche la possibilità di vivere le molteplici attività previste: dallo spettacolo di Agility Dog e Pet Therapy alle attività con le biciclette e le automobili, come il Jeep Village o la possibilità di provare automobili dotate di ausilio guida per persone con disabilità. La giornata proseguirà con gli sport acquatici, come la moto d’acqua e le canoe polinesiane o la prova di soccorso in mare con la squadra SICS – Scuola Italiana Cani Salvataggi. Infine, durante la giornata sarà possibile prendere parte allo spettacolare giro in elicottero per ammirare il panorama del litorale ligure.

E poi ancora: biciclette down hill e free ride con Garage77, prove macchine con ausili per disabili di Autonomy, prova minimoto elettriche da enduro, prova minimoto da statada con il Campione di Supere Bike Nannelli, torneo di calcio con insuperabili nazionale amputati, tennis da carrozzina, ippoterapia, pranzo e merenda in piazza Bovani per tutti.

Maurizio Devescovi, direttore generale di Allianz Italia e presidente della Fondazione Allianz Umana Mente spiega: “Anche quest’anno, quattrocento giovani e bambini con disabilità potranno vivere a Varazze grandi emozioni assieme a Vanni Oddera e al suo team, per un’esperienza fisica, affettiva e cognitiva nuova che consente di superare i propri limiti, affrontando nuove sfide. La Fondazione Allianz Umana Mente supporta, tra le sue iniziative, progetti che utilizzano lo sport e l’arte come strumenti di integrazione e partecipazione sociale, rivolgendosi a persone con disabilità congenita intellettiva o fisica. Abbiamo iniziato a sostenere la mototerapia nel 2016 in modo continuativo, fino a diventare main donor di questa bellissima iniziativa che può offrire esperienze gioiose e importanti a chi mai immaginerebbe di poter cavalcare una moto, con una ricaduta positiva nella vita di tutti i giorni”.

“Sono ormai più di dieci anni che porto avanti la mototerapia in tutta Italia e sono sempre di più le persone alle quali ho fatto provare l’ebbrezza di sentirsi ‘piloti per un giorno’. Durante questo percorso, ho incontrato persone e organizzazioni meravigliose, come la Fondazione Allianz Umana Mente, che mi sta aiutando e supportando come main sponsor della mototerapia. Grazie mille a tutte queste persone, grazie mille ad Allianz e alla sua Fondazione” conclude Oddera.