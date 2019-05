Varazze, Petrini (Pd) ribatte al M5S: “Loro più divisi di tutti, meglio guardare in casa propria”

Varazze. “Le affermazioni del Movimento 5 Stelle di Varazze ha destato non poche perplessità”. Così Davide Petrini, consigliere uscente del partito Democratico, replica alla richiesta di dimissioni nei confronti di Carlo Giacobbe.

“Pensavo di averle viste tutte, ma mi sbagliavo, sono sinceramente stupito che un movimento politico chieda ad un altro partito di adottare misure disciplinari nei confronti di un proprio iscritto, è evidente che questo comunicato nasce per dare un po’ di visibilità ad una lista che ad oggi non ne ha avuta alcuna, forse i colleghi del movimento non si sono accorti che pezzi significativi del loro gruppo storico si sono ricollocati nelle liste avversarie…” aggiunge.

“Prima di chiedere provvedimenti disciplinari ad altri mettano ordine in casa propria: lascio ai colleghi dei 5 stelle, infatti, l’arduo compito di spiegare le candidature di Marco D’alesio nella lista Bozzano, ma soprattutto quella di Stefano Vallerga, storico fondatore del movimento varazzino, con la lista Caprioglio”.

“La politica per me è coerenza, passione, proposta, niente a che vedere con le espulsioni: alla fine sono sempre i cittadini a premiarci o bocciarci con il loro voto” conclude l’esponente Dem varazzino.