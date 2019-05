Varazze, Max Pezzali ospite speciale dell’Urban Trial

Varazze. Una giornata all’insegna dello sport e dei motori, con un ospite d’eccezione. Si tratta del cantante Max Pezzali, che ieri ha preso parte, nell’eccezionale veste di speaker, all’Urban Trial di Varazze, seconda prova del campionato italiano indoor organizzata dal motoclub La Guardia con il patrocinio del Comune.

La gara è andata in scena ieri negli spazi urbani della città e non sono mancate anche esibizioni moto, squad e prove gratuite delle minimoto elettriche. Il tutto, alla presenza di piloti del calibro di Matteo Grattarola, campione del mondo WT2 e campione italiano, Toby Martin, vicecampione del mondo WT2, e la ligure Alex Brancati, campionessa mondiale WT2.

Pezzali, che ha preso parte all’evento, non si è sottratto all’affetto di tantissimi fan, concedendosi per autografi e foto ricordo. Recentemente il cantante era stato ospite, sempre in Riviera, anche ad Albenga, dove aveva preso parte all’evento “Ottobre De Andrè”, organizzato dai Fieui di Caruggi.