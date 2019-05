Varazze. Si è svolta oggi pomeriggio la premiazione dei vincitori del quarto concorso “Varazze in Vetrina” organizzato come ogni anno da Ascom Confcommercio Varazze nel periodo pasquale per ravvivare le vetrine delle strade cittadine e cercare di incrementare le vendite.

Quest’anno i negozi partecipanti sono stati una settantina e i voti validi sui social sono stati oltre tremila, mentre le visualizzazioni hanno superato le 5 mila unità.

La giuria era composta da Mariangela Calcagno (rappresentante il Comune), Raffaella Badano (fotografa professionista) e Dalida Spunton (voce storica di Radio Skylab). I loro giudizi, insieme ai “likes” ottenuti sui socialI, hanno decretato i negozi le cui vetrine hanno eccelso quanto ad eleganza ed originalità.

I premi in palio erano 3 buoni per la stipula di una polizza assicurativa offerta da le Generali Italia di Varazze, più 3 buoni per un anno di pubblicità sulle frequenze di Radio Skylab offerte da Ascom Varazze, sponsor della manifestazione.

Vincitori della polizza sono stati Nora Abbigliamento per bimbi, Sogni Fioriti e Gabry Hair Studio, mentre si sono aggiudicati gli spot pubblicitari Massimo Piombo Outlet, Luomo e Velaria.

L’appuntamento è per l’anno prossimo per la quinta edizione del concorso, che sta diventando un appuntamento fisso per negozianti e clienti, impegnati nel creare, fotografare e postare sui social le foto delle vetrine più accattivanti.