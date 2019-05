Varazze, il caso Sat infiamma le ultime ore di campagna elettorale: “Ombre pesanti, Bozzano inaffidabile”

Varazze. Reazioni e forti critiche contro il sindaco Alessandro Bozzano sul caso Sat, che ha fatto infuriare il primo cittadino alassino Marco Melgrati.

I consiglieri comunale Davide Petrini e Paolo Busso vanno all’attacco: “In merito alla vicenda delle quote Sat prima opzionate dal sindaco Bozzano e poi rimesse in gioco e quindi acquisite da Alassio, siamo fortemente preoccupati delle parole del sindaco Melgrati. Se la nostra osservazione riguardava l’aspetto politico di una scelta strategica svolta a cinque giorni dal voto, oggi il primo cittadino alassino getta ombre pesanti sia sulla legittimità politica di quell’atto sia a fatto che il sindaco di Varazze abbia utilizzato la sua carica per un dispetto istituzionale”.

“Se queste accuse fossero vere e confermate risulterebbe dapprima la scarsa attenzione per la cosa pubblica e sotto il profilo politico-partitico la lotta fratricida nel centrodestra che coinvolge i due sindaci. Oggi più che mai è doveroso che la comunità del centrosinistra provinciale chieda chiarezza su questa vicenda che coinvolge un’azienda partecipata e getta discredito su tutti i bravi amministratori che intendono il loro servizio a favore delle comunità” concludono i due consiglieri varazzini, in corsa per le comunali.

Anche il M5S varazzino non le manda certo a dire e afferma: “Questa tornata elettorale deve aver letteralmente mandato in confusione il sindaco uscente Bozzano. Lo dimostrano gli indecorosi ‘balletti’ del primo cittadino di Varazze sulla vicenda Sat e sulla demolizione degli ex cantieri Baglietto”.

“Nel primo caso, a pochi giorni dal voto, – prosegue il M5S – prima annuncia a nome della giunta, ma senza alcun atto di giunta, la volontà di esercitare la prelazione per l’acquisizione delle quote Sat salvo poi fare marcia indietro rinunciando a quel diritto. Copione che si ripete identico per la demolizione degli ex cantieri Baglietto: dopo che noi del M5S abbiamo fatto notare che non c’erano tutti i permessi per iniziare i lavori ci ha prima attaccati, accusandoci di voler affossare le opere per Varazze salvo poi ammettere che, effettivamente, mancava un permesso idraulico”.

“Entrambi i comportamenti evidenziano ciò che ripetiamo da anni: la completa inaffidabilità di Bozzano e di questa giunta. Ai cittadini, domenica, l’ardua sentenza” conclude il M5S varazzino.