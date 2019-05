Varazze, ecco le preferenze e la composizione del Consiglio comunale

Varazze. E’ Luigi Pierfederici, assessore uscente a Edilizia Pubblica, Politiche Giovanili e Sport, il più votato a Varazze. Per lui, infatti, sono arrivate ben 486 preferenze: “Piwi” ha battuto in un testa a testa anche il vicesindaco uscente Filippo Piacentini, fermo a “soli” 427 voti.

Un risultato che per entrambi spalanca nuovamente le porte della giunta, ma che certifica anche le proporzioni della vittoria di Alessandro Bozzano. Tutti i candidati della sua lista, “Essere Varazze”, hanno infatti raggiunto le tre cifre, a differenza degli avversari: mentre nella lista che sosteneva Enrico Caprioglio possono vantare questo traguardo 10 candidati su 16, nel MoVimento 5 Stelle non lo ha raggiunto nessuno e in nella lista legata a Elsa Roncallo ci è riuscita soltanto Paola Busso.

Il prossimo consiglio comunale vedrà in maggioranza 11 consiglieri di “Essere Varazze”. Al momento le preferenze premiano, oltre ai già citati Pierfederici e Piacentini, Ambrogio Giusto (325 voti), Maria Angela Calcagno (310), Bettina Bolla (297), Michela Biggi (291), Laura Manna (289), Stefania Damonte (262), Claudia Callandrone (215), Cesare Putignano (193) e Andrea Cipollone (192). Prevedibile, però, che diversi tra questi diventino assessori: pronti a subentrare dunque in consiglio Andrea Gandolfo (176), Carlo Giacobbe (171), Marco “Way” D’Aliesio (153), Andrea Guido (125) e Alberto Damele (100).

In minoranza, invece, siederanno i tre candidati sindaco sconfitti (Massimo Lanfranco, Elsa Roncallo e Enrico Caprioglio) e due candidati di “Patto per Varazze”: Marilena Ratto (266 voti) e Gianantonio Cerruti (229). Cinque anni fa Marilena Ratto (all’epoca candidata sindaco per il centrosinistra) decise di dimettersi: pronto a subentrare nel caso il primo dei non eletti, Giacomo Robello (172). Mentre Caprioglio ha già confermato l’intenzione di sedere in consiglio, dunque non “libererà” il posto. Quarta classificata Luana Bezzi (154), subito dietro Tomaso Pronsati, vice sindaco designato in caso di vittoria (per lui 130 voti). Seguono Manuel Craviotto (124), Daniele De Felice (118) e Andrea Valle (113).

In caso di rinuncia di Roncallo il più votato di “Vola Varazze” è Paola Busso (149), fuori invece Davide Petrini (96); una eventuale rinuncia di Lanfranco spalancherebbe invece le porte del consiglio a Diego Lofrano (52 voti), che ha battuto Armida Fazio (52).