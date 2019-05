Varazze, due giornate con i Giochi Sportivi di Primavera dell’I.C. Nelson Mandela

Varazze. Martedì 14 e giovedì 16 maggio, nel posteggio antistante il Molo Marinai d’Italia, in piazzale Alcide De Gasperi, e la spiaggia sottostante, si svolgeranno i Giochi Sportivi di Primavera, che vedranno impegnati gli alunni della scuola primaria (plesso G. Massone) e due classi (2ªE e 2ªD) della secondaria dell’Istituto Nelson Mandela Varazze Celle.

Le due giornate sono la dimostrazione della continua e proficua collaborazione tra scuola e territorio, che ha visto l’impegno delle società sportive varazzine con la loro specifica competenza, dei responsabili del Coni Point Savona e la sensibile disponibilità del Comune il quale, aderendo al progetto Scuola e Spiaggia, ha concesso l’uso dell’arenile pubblico attrezzato a ponente del Molo Marinai d’Italia.

Nel piazzale Alcide De Gasperi si terranno le esibizioni di ginnastica artistica, incontri di basket e karate. In spiaggia si giocherà sui campi di rugby e beach volley. Nell’ex passeggiata di gomma si svolgeranno i giochi di atletica leggera.

Anche il Varazze Club Nautico sarà presente con gli Optimist, non potendo effettuare le uscite veliche previste dal calendario scolastico, per i lavori di rifacimento in corso sulla spiaggia della loro base nautica, che pertanto risulta inagibile. La LNI Sezione di Varazze effettuerà in seguito delle uscite in mare con gli alunni che hanno aderito al progetto Scuola Vela e frequentato i corsi base.

I giochi inizieranno alle ore 9 e termineranno alle ore 12,30. Le classi saranno coinvolte nelle diverse specialità con rotazioni ogni trenta minuti.

Intorno alle ore 11 del 14 maggio, nel piazzale Alcide De Gasperi, è previsto un incontro con gli assessori comunali, il delegato del Coni Point di Savona Roberto Pizzorno e i rappresentanti delle locali associazioni impegnate nella promozione della pratica sportiva.