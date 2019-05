Varazze. Raggiungere i cent’anni di vita è certamente un traguardo notevole, anche per un circolo nautico, ed è sicuramente un momento emozionante per tutti coloro che dell’associazione fanno parte, da più o meno tempo, o le sono vicini.

Sabato 27 aprile è toccato al Varazze Club Nautico superare questo traguardo: se l’anno di nascita è certo, il 1919, la data non lo è affatto, dato che del primo statuto si è persa traccia da tempo, causa anche i numerosissimi traslochi.

Foto 3 di 6











Appuntamento alle ore 15 alla discoteca Aegua, dalla quale si domina la base nautica, che sta pian piano riassumendo un aspetto operativo dopo essere stata annientata dalla tempesta di fine ottobre scorso. Parcheggiata davanti all’ingresso, sul suo carrello, faceva bella mostra di sé il Dragone Galatea II con il quale i cugini Pino e Tonitto Carattino e Punny Spirito hanno partecipato alle Olimpiadi di Helsinki nel lontano 1952. Tonitto, ultimo superstite di quell’equipaggio, ha dimostrato una sorprendente agilità, arrampicandosi sulla scaletta in alluminio per ritrovare la “sua” barca. L’incontro è stato possibile grazie alla disponibilità di Giuseppe La Scala, attuale armatore del Galatea II.

Il presidente del Varazze Club Nautico, Marcella Ercoli, ha quindi fatto gli onori di casa e ha illustrato in sintesi la storia passata e recente del club, e gli auspicati sviluppi futuri, fra i quali la costruzione di un manufatto sul sedime della base nautica, che dovrebbe avvenire nel corso del mese di maggio. Paolo Valpolini, vice presidente del Varazze Club Nautico, ha presentato il volume prodotto per l’occasione, che riprende e completa il fascicolo edito in occasione del 90° compleanno. Nel libro vi sono anche numerose poesie, scritte in genovese da varazzini Doc, quindi la palla non poteva che passare agli amici dell’associazione U Campanin Russu, fra i quali uno degli autori, Mario Traversi, che ha letto ai presenti la poesia del centenario, prima di passare la parola al suo presidente, Giovanni Ghione, che a sua volta ha letto una propria ode pubblicata sull’edizione 2019 del calendario dell’associazione, il Lûnäio de Väze, dedicato proprio al Varazze Club Nautico.

Prendeva quindi la parola l’ex presidente Gianni Carosso, che metteva in luce lo spirito del Varazze Club Nautico, richiamando i nomi di molti dei personaggi chiave, rivolgendosi infine ai ragazzi più giovani fra i quali una ridotta rappresentanza del gruppo agonistico del Varazze Club Nautico, ma gli altri erano assenti più che giustificati in quanto impegnati in regata.

Era quindi la volta del momento istituzionale che ha visto alternarsi al microfono il sindaco di Varazze Alessandro Bozzano, l’assessore allo sport, Luigi Perfederici, e l’assessore alla cultura, Mariangela Calcagno. Toccava poi al direttore del Marina di Varazze, Giorgio Casareto, che evidenziava la positiva evoluzione dei rapporti fra Marina di Varazze e Varazze Club Nautico nel corso degli anni. Fra le autorità presenti in rappresentanza delle istituzioni sportive il presidente del Coni Liguria, Antonio Micillo, e il consigliere di Prima Zona Fiv, Enrico Calvini, entrambi profondi conoscitori del Varazze Club Nautico, che ne hanno messo in evidenza l’importanza nell’ambito della vela ligure.

La celebrazione si avvicinava alla fine con due premiazioni, la prima quella dei ragazzi della 3ªB della Scuola Primaria di Varazze, per la realizzazione dei migliori guidoni celebrativi per il centenario del Varazze Club Nautico, guidoni che montati a mo’ di gran pavese adornavano la sala. La seconda era invece quella della veleggiata dedicata a Liliana Molin Pradel, indimenticata responsabile commerciale del Marina di Varazze, precocemente scomparsa lo scorso anno, ricordata con emozione da Giorgio Casareto.

Presenti il padre e dal figlio di Liliana, a loro volta premiati dal sindaco. Prima di passare allo spegnimento delle 100 candeline, al taglio della torta e al brindisi, il presidente Marcella Ercoli ha annunciato che il consiglio direttivo del Varazze Club Nautico aveva deciso all’unanimità, nel corso dell’ultima riunione, di nominare presidente onorario Antonio Carattino.

Terminata la parte ufficiale, si è passati al buffet, preparato e gestito da un cospicuo numero di signore, socie e amiche del club. E ora bisogna pensare ai prossimi cent’anni…