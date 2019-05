Varazze. E’ ancora Alessandro Bozzano il sindaco di Varazze. Il primo cittadino uscente, supportato dai partiti del centrodestra ma anche dalla sezione locale del Pd, ha battuto gli avversari con un distacco obiettivamente impronosticabile alla vigilia: quando i dati sono ancora provvisori si profila per lui una vittoria schiacciante.

Significativi i dati delle singole sezioni: a Casanova, ad esempio, dove il sindaco uscente era considerato più debole, Bozzano ha invece vinto con 150 voti di scarto. Un divario che ha stupito gli stessi avversari, con Enrico Caprioglio che ha inviato a Bozzano un messaggio per complimentarsi: “Non mi aspettavo questo scarto – ha ammesso – ci vediamo in consiglio comunale”.

“Un bel vantaggio, significa che i cittadini hanno capito – è il commento a caldo di Bozzano – Abbiamo terminato una campagna elettorale durissima, perché non ero abituato a buttarla così in basso. Io sono uno abituato a vecchie regole e temevo proprio questo. Mi sarebbe spiaciuto perdere ma anche vincere con un vantaggio piccolo perché questa non è solo una competizione elettorale ma anche un voto su quanto fatto in questi 5 anni. La conferma da parte dei cittadini del fatto che abbiamo fatto bene è la cosa più bella”.

Il distacco tra Bozzano e Caprioglio, come detto, alla vigilia era considerato minimo, ma le urne hanno detto tutt’altro: “Si fa presto a fare i conti a urne chiuse. Avevamo timori su Casanova e invece li abbiamo raddoppiati… da lì abbiamo avuto la conferma che i cittadini hanno capito l’enorme lavoro che abbiamo fatto e la grande strategia che abbiamo messo in campo per chiudere la discarica”.

In chiusura una frecciata al sindaco di Alassio, Marco Melgrati, che giovedì sera in un discorso pubblico davanti ai sostenitori di Enrico Caprioglio aveva attaccato con estrema durezza Bozzano. “Voglio salutarlo – dice il riconfermato sindaco di Varazze – e invitarlo qui a tutte le campagne elettorali per ripetere le cose che ha detto ultimamente. Mi fa proprio piacere. Cosa gli dirò quando lo rivedrò? Nulla, ma andrò ad Alassio qualche volta…”.

“Sapevo che era difficile ma non mi aspettavo questo divario, quindi faccio i complimenti al mio avversario – commenta invece Enrico Caprioglio – Comunque per essere una lista che ha voluto portare qualcosa di nuovo abbiamo fatto un buon risultato, ora ci batteremo per le nostre idee e ci presenteremo in consiglio comunale per fare un’opposizione costruttiva per il bene di Varazze. Non vedo l’ora di partecipare al mio primo consiglio comunale”.