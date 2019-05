Varazze, al palazzetto dello sport il confronto tra i candidato sindaco: ultimi posti disponibili

Varazze. E’ in programma per domani, venerdì 3 maggio, alle 21 il terzo dibattito organizzato da IVG.it per mettere a confronto i candidati alla carica di sindaco che saranno protagonisti della tornata elettorale del 26 maggio. Sul palco allestito all’interno del palazzetto dello sport di Varazze saliranno Alessandro Bozzano (Essere Varazze), Enrico Caprioglio (Patto Varazze), Massimo Lanfranco (M5S) e Elsa Roncallo (Vola Varazze).

Come già avvenuto per gli altri confronti, abbiamo scelto di fare scontrare i candidati nel “contenitore” in grado di garantire la maggiore capienza, affinché quanti più cittadini possibile possano seguire in prima persona il dibattito. Tale scelta si è rivelata “decisiva” considerando che finora sono stati prenotati oltre 700 posti. Ricordiamo che per accedere al palazzetto sarà necessario presentarsi muniti del biglietto (digitale o cartaceo, non fa differenza) e che le prenotazioni saranno valide sino alle 20.45. Dopo tale ora tutti i posti ancora liberi saranno messi a disposizione sulla base del “chi prima arriva”, inoltre saranno resi disponibili circa 40 posti “in piedi” per assistere al dibattito.

Chi non riuscisse ad essere fisicamente presente alla serata non disperi: l’intero dibattito, infatti, sarà trasmesso in live streaming sulla pagina Facebook di IVG.it e sarà dunque visibile anche “in remoto”.

Durante la serata i quattro aspiranti primi cittadini si confronteranno rispondendo a turno alle domande elaborate dalla redazione del nostro giornale. In questo modo i varazzini potranno iniziare a farsi un’idea concreta di quelle che sono le proposte e le iniziative dei candidati per il futuro della città in vista delle elezioni amministrative che si terranno domenica 26 maggio.

Ovviamente non mancherà il “dialogo diretto” grazie alle domande incrociate che i candidati potranno rivolgersi l’un l’altro per stuzzicarsi sui temi più importanti e (perché no) mettersi in difficoltà reciprocamente. I candidati saranno messi alla prova anche dalle “domande social” che potranno essere inviate dagli utenti tramite Whatsapp e gli altri social-network.

Quello di Varazze sarà il terzo in meno di una settimana: una maratona (che si concluderà il 6 maggio con l’ultimo “faccia a faccia” a Pietra Ligure) con cui IVG.it si conferma mezzo di informazione leader in provincia di Savona della competizione elettorale. Il Vostro Giornale avrà un ruolo di moderatore: a porre domande ai candidati infatti non sarà solo IVG, ma anche le associazioni locali. L’obiettivo è dare vita a confronti “del territorio”, con le domande di chi vive ogni giorno i problemi grandi e piccoli delle quattro cittadine. Le realtà invitate saranno diverse per ogni serata, ma con una presenza “costante”: in tutti i dibattiti tra gli “intervistatori” ci sarà anche Libera, l’associazione presieduta da don Luigi Ciotti attiva nella lotta alle mafie e alla criminalità organizzata.

Per ragioni di sicurezza non sarà consentito introdurre nel teatro oggetti di grandi dimensioni, bastoni dei selfie e altri oggetti potenzialmente pericolosi.