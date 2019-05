Varazze 2019, il gruppo Facebook “Sostenitori Lega” ribadisce: “No al sostegno ad un sindaco di centro-sinistra”

Varazze. Continua la querelle tra la segreteria provinciale della Lega ed i membri del gruppo Facebook “Sostenitori Lega – Salvini Premier Celle / Varazze” a proposito del sostegno del Carroccio alla candidatura di Alessandro Bozzano alla carica di sindaco della cittadina rivierasca.

Nei giorni scorsi il segretario provinciale Roberto Sasso Del Verme e quello cittadino Maria Maione dichiaravano “ufficialmente la posizione politica della Lega su Varazze, a sostegno della Lista Civica ‘Essere Varazze – Bozzano Sindaco’ indicando nella persona di Ambrogio Giusto il rappresentante candidato del partito. Tutte le altre posizioni, come quelle apparse su vari social network da parte di un gruppo denominato, senza averne né titolo né mandato, ‘Sostenitori Lega – Salvini Premier Celle/Varazze’, sono da considerarsi assolutamente non riconducibili al partito”.

La precisazione si era resa necessaria in seguito a un post apparso sulla pagina Facebook che silurava Bozzano indicando invece come candidato di riferimento Daniele De Felice, in lista con Enrico Caprioglio.

A distanza di qualche giorno il gruppo replica: “Come può leggersi nel nostro regolamento, la nostra pagina ‘non costituisce un canale di comunicazione ufficiale del movimento politico Lega Salvini Premier’ né aspira a diventarlo. Nessun iscritto al gruppo intende quindi esprimere posizioni o assumere impegni a nome e per conto della Lega Nord Savona, né ha mai inteso farlo, pur rivendicando la propria piena libertà di opinione e di critica in relazione a scelte e posizioni politiche non condivise”.

E sull’alleanza tra Lega e lista Bozzano: “In linea con quanto affermato tempo addietro dal segretario Salvini e cioè ‘Ribadisco che.. in Italia, la Lega non farà mai accordi col PD’, e senza per questo voler esprimere alcun giudizio negativo sulle qualità morali e/o personali di alcun candidato della lista ‘Essere Varazze’, il gruppo ‘Sostenitori Lega Salvini Premier – Celle / Varazze’ ribadisce quindi di non poter approvare alcun sostegno o accordo politico in favore di un candidato sindaco sempre e convintamente collocato a sinistra, tuttora sostenuto da esponenti di primo piano

del PD locale quali, non da ultimo l’ex Sindaco di Vado Ligure, ‘storica figura di indiscussa fedeltà e militanza al partito’ (come riporta La Repubblica del 9 maggio 2019) e presidente del circolo Pd di Varazze”.