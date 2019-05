Varazze 2019, Andrea Valle si autosospende dalla carica di presidente di Federalberghi Savona

Varazze. Andrea Valle ha deciso di autospendersi dalla carica di presidente di Federalberghi Savona. La decisione fa seguito alla scelta di Valle di candidarsi al fianco di Enrico Caprioglio nella lista civica “Patto per Varazze”.

“E’ una lista civica, frutto di una alleanza che raccoglie ampi consensi tra larghe aree della città, produttive, sociali, culturali – nota Valle nella lettera con cui comunica la propria scelta ai suoi colleghi – Varazze ha bisogno di reagire ad una situazione in cui tutti gli indicatori la certificano, purtroppo, come una città che ha perso qualità di vita, di servizi e di offerta di lavoro. Basti pensare che il nostro settore solo nel 2018 ha perso più di 38 mila presenze (-9,01 per cento) e 15 mila arrivi (-12,12 per cento) rispetto al 2017”.

“Per queste ragioni, ho ritenuto opportuno prestarmi al fianco di una persona che ritengo abbia idee, competenze e capacità di rinnovare l’amministrazione comunale e fare ripartire la città. Sebbene la competizione elettorale riguardi il comune di Varazze e la lista alla quale ho aderito sia civica, ritengo giusto autosospendermi dalla carica di presidente di Federalberghi Savona”.

Una scelta operata “per preservare la nostra associazione da qualsivoglia esposizione e strumentalizzazione del caso, maturata però con la consapevolezza che anche le questioni più delicate ed attualmente in corso, come ad esempio l’importante lavoro che sta effettuando la commissione interna per la contrattazione di secondo livello, non subiranno battute di arresto grazie al prezioso e costante impegno del comitato di presidenza e del consiglio tutto”.