Vado, trasporto eccezionale di Vernazza per rinforzare le banchine danneggiate dalla mareggiata

Vado Ligure. Un’operazione di guida che traguarda al centimetro. I pali di rinforzi di una banchina del porto di Vado danneggiata dalla mareggiata autunnale, lunghi 40 metri e pesanti 45 tonnellate, sono stati trasportati nello scalo attraversando il centro urbano seguendo i criteri di sicurezza e altissima professionalità messi in campo dagli autisti della Vernazza Autogru.

“Abbiamo usato un mezzo d’ultima tecnologia della nostra flotta con 4 assi, 680 cavalli allungabile fino a 38 metri con capacità di carico oltre le 100 tonnellate” spiega il respiro aziendale, Patrick Gianoncelli.

Un trasporto eccezionale che rafforza così il legame tra Vernazza e le attività portuali di Vado con i pali non a caso pre assemblati nelle aree ex Tirreno Power, proprio per l’ampiezza del sito e la vicinanza al mare.

Fonte SVolta.net