Vado Ligure. Monica Giuliano si conferma sindaco di Vado Ligure con un vero e proprio “plebiscito”: la sua lista “Lavoriamo con i vadesi” infatti ha ottenuto il 69,32% dei voti.

Gli altri due avversari, Franca Guelfi di “Memoria e Futuro”e Pietro Bovero di “Vado… di tutti!”, si sono fermati rispettivamente al 19,04% e all’11,64%.

“E’ un grandissimo risultato – è il commento a caldo di Giuliano – i cittadini di Vado hanno deciso di non fermare il cambiamento. Sono stati anni difficili, di grandissimi sacrifici ma oggi raccoglieremo i grandi frutti: frutti importanti, che riguardano tutta la comunità. Io mi sono impegnata a portare veramente a casa tutti gli obiettivi, e una parte sono già arrivati: come ho detto in questi mesi non lasceremo indietro nessuno, abbiamo la possibilità di far rinascere questo territorio con una nuova economia e un cammino davvero importante per tutti”.

“Un risultato davvero oltre le attese – prosegue – perché noi abbiamo parlato di quello che vogliamo fare e di cosa abbiamo fatto, mentre qualcun altro ha tentato soltanto di demolire un po’ il nostro percorso senza offrire un cammino concreto e serio. Il fatto di aver avuto un risultato oltre le aspettative è una grande responsabilità che abbiamo tutti, io in prima persona, perché dovremo rispettare gli impegni presi: ma i vadesi possono stare certi che come ho fatto in questi 5 anni tutto verrà fatto, e verrà fatto per il bene di Vado”.

Con Monica Giuliano erano candidati: Mirella Oliveri, Fabio Falco, Fabio Gilardi, Sabrina Dellacasa, Roberto Aragno, Alessandro Oderda, Mirko Principato, Patrizia Greco, Innocente Civelli, Tiziana Sidoti, Carlo Minuti e Stefano Demontis.