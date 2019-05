Vado Ligure. Giornata di festa per la leva 2011 del Vado FC. Domenica scorsa, nell’ambito del progetto Next Generation Sampdoria, i piccoli calciatori rossoblù hanno potuto calcare il prato dello stadio Luigi Ferraris di Genova per disputare dei triangolari amichevoli con i pari età di altre società affiliate con quella blucerchiata. La manifestazione si è svolta prima della partita del campionato di Serie A fra Sampdoria ed Empoli.

Ottimi riscontri per gli Esordienti del Vado FC. Nello scorso fine settimana, infatti, le leve 2006 e 2007 si sono ben distinte nei tornei ai quali hanno preso parte.

Sabato 11 maggio gli Esordienti 2006, guidati da Marc Tona e dal dirigente Raffaele Vermiglio, si sono imposti al Torneo Salvi che si è disputato al Corrent di Carcare. Nella finalissima, i rossoblù hanno superato la concorrenza del Savona.

La leva 2007, guidata da mister Tonino Sacco e dal dirigente Andrea Pirotto, si è classifica al quinto posto al Torneo di Bragno, in una giornata che si è svolta all’insegna del grande divertimento.

Domenica 12 maggio, tra le mura amiche dei campi Dagnino e Chittolina, si è svolto il Torneo Primavera Rossoblù (leva 2006), e il Vado è riuscito a piazzare tre squadre nelle prime posizioni. Il Vado Blu ha vinto la finalissima contro il Campomorone Sant’Olcese. Il Vado Rosso si è classificato al quarto posto; mentre la squadra che giocava sotto leva (il Vado 2007) è arrivata in sesta posizione.