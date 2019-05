Vado Ligure. E’ da poco terminato l’allenamento di rifinitura della Vadese, in vista della finale play off con l’Olimpia Carcarese e mister Tony Saltarelli ci racconta le sensazioni alla vigilia della “madre di tutte le partite”, che permetterà ai vincenti di approdare in Prima Categoria.

“Siamo finalmente arrivati alla resa dei conti, affrontiamo la finale a coronamento di una stagione fantastica, dove, contro ogni pronostico, siamo riusciti a ritagliarci uno spazio importante, frutto del lavoro negli allenamenti e grazie alla capacità di essere un grande gruppo, che è stato più forte di ogni difficoltà incontrata”.

“Ho percepito, a dicembre, che potevano ambire ad un campionato di vertice e così è stato – continua Saltarelli – abbiamo terminato il campionato al secondo posto, e scusate se è poco per una matricola come la nostra, ma partita dopo partita siamo cresciuti, diventando una squadra vera”.

“Riusciremo a venire a capo dell’avversario, se sapremo usare la testa dal primo all’ultimo minuto, se non speculeremo sul fatto di avere due risultati su tre a disposizione, se riusciremo a giocare da squadra, come è nelle nostre possibilità... l’Olimpia Carcarese è un’ottima compagine che merita di essere in finale, in virtù dell‘eccellente girone di ritorno disputato, ragion per cui dovremo giocare un grande match per arrivare primi alla meta”.

“La squadra è tonica, pronta, motivata, consapevole di poter centrare un traguardo importante, ci sarà tanta gente sugli spalti, mi auguro che a prevalere siano in contenuti morali e tecnico tattici della squadra che saprà meglio gestire la sfida... chiudo con l’augurio che entrambe le contendenti si possano ritrovare, nella prossima stagione, nella categoria superiore”