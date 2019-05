Urbe, Fabrizio Antoci confermato alla guida del paese

Urbe. Voto nel segno della continuità ad Urbe dove è stato confermato alla guida del paese il sindaco uscente Fabrizio Antoci, della lista “Urbe Riparte”, con 275 preferenze.

Sconfitti i due sfidanti Antonio Pilo (123 voti) e Lorenzo Zunino (76 preferenze).

“Siamo un gruppo che ha già dimostrato, con i fatti, di saper amministrare un comune piccolo ma complesso come Urbe. In questi cinque anni abbiamo lavorato tanto, in maniera completamente gratuita, e siamo stati capaci di trovare soluzioni per sistemare la maggior parte delle pesanti eredità negative lasciate dalle precedenti amministrazioni creando un clima di fattiva collaborazione con tutti, dal Governo al singolo cittadino” aveva detto Antoci prima del voto.