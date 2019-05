Urbe, cercasi nuova famiglia per micio abbandonato

Urbe. Un bellissimo gattino di circa un anno d’età, maschio sterilizzato molto affettuoso, è stato abbandonato, assieme ai fratelli, ad Urbe nell’entroterra varazzino.

E’ ora ricoverato per le cure presso la sede della Protezione Animali a Savona, in via Cavour 48 r dove, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, chi vorrà adottarlo lo potrà vedere.

Per informazioni chiamare lo 019 824735.