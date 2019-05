Under 16 femminile: la Viticoltori Ingauni Albenga approda alla finale regionale

Albenga. Dopo la parziale delusione patita nella finale territoriale Under 18 femminile, formazione comunque promossa alla fase regionale di domenica 5 maggio, la Pallavolo Albenga festeggia con grande soddisfazione il meritato approdo alla finale regionale Under 16 femminile.

Infatti la squadra guidata dal coach Daniele Di Vicino ha vinto in maniera convincente per 3-0 le due sfide di semifinale contro le genovesi della Normac Avb (25/22, 25/20, 25/16) e le spezzine del Vpl Cpo Ortonovo (25/16, 25/17, 25/20). Il girone si è svolto a Leca d’Albenga mercoledì 1 maggio e nella sfida che ha completato il programma la Normac Avb ha sconfitto in 3 set il Vpl Cpo Ortonovo.

A contendere alle albenganesi il titolo ed il conseguente accesso alla fase nazionale sarà il Volley Genova Vgp, che ha prevalso a sua volta con un doppio 3-0 su Iglina Albisola Pallavolo e Vpl Olympia Volley.

L’appuntamento è fissato per domenica 12 maggio a Genova, in sede ed orario da destinarsi.