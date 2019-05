Under 16 Eccellenza, Vado stecca a Bologna

Vado Ligure. Sconfitta esterna per i pappagallini che abbandonano a Bologna le speranze per rimanere attaccati al treno di testa e cercare di salire ancora sul podio della fase nazionale conquistando le spareggio per le finali.

Contro il Pontevecchio, ancora senza vittorie in questa seconda fase, i liguri approfittano dell’inizio letargico dei padroni di casa (11-0 dopo 4’) così da riuscire a piazzare anche punti facili in contropiede ed arrivare alla prima sirena in vantaggio 19-6 nonostante una difesa inesistente sulle penetrazioni (tutte con la mano destra), a rimbalzo e sulle palle vaganti, fortunatamente non concretizzate dagli emiliani capaci di sbagliare l’impossibile.

Nel secondo periodo nulla cambia, con i pappagallini che continuano a segnare mantenendo il divario (38-22 al 20°) anziché incrementarlo vista l’abulia ed i tanti errori di Pontevecchio.

Dopo l’intervallo la musica cambia perché, spinto da Degli Esposti (alla fine 36 punti per lui) e dall’orgoglio, Pontevecchio alza un minimo l’energia e tanto basta per produrre un parziale shock (22-6) che fissa il punteggio sul 44-44 al 30°.

Nel quarto periodo i ragazzi di coach Prati cercano di evitare la frittata ma ormai Pontevecchio è in gas, la stanchezza ed il nervosismo si sommano e così il conteggio delle palle perse aumenta. I bolognesi a 2’ dal termine firmano il sorpasso non guardandosi più indietro e arrivando alla sirena finale sul punteggio 66-62.

Una partita che segna un notevole passo indietro per la squadra biancorossa che è chiamata ad un pronto riscatto nelle prossime due difficile partite con Venezia, al Pallone sabato 4 maggio alle ore 17, e Cantù che, seppur inutili per la classifica, dovranno sancire un buon ultimo mese agonistico che non infici una stagione importante con la conquista della seconda fase nazionale, sempre più miracolosa alla luce dei mancati progressi tecnici e di conoscenza del gioco evidenziati dalla crescita del livello di gioco di questa seconda fase.

Il tabellino della partita valevole per la 6ª giornata della seconda fase:

Pontevecchio Bologna – Pallacanestro Vado 66-62

(Parziali: 6-19; 22-38; 44-44)

Pontevecchio Bologna: Presti 4, Spiga ne, Caffagna 6, Lusignani 5, Bianchi 1, Trepiccione 7, Neri 3, Degli Esposti 36, Chiarati 2; Vitale 2. All. Gessi, ass. Lepore – Rota

Pallacanestro Vado: Ferrando ne, Squeri 9, Adamu 2, Lebediev 11, Micalizzi, Tridondani 10, Giannone 6, Fantino, Genta 7, Bertolotti 17, Franchello. All. Prati, ass. Cacace – Pozzi

Arbitri: Tugnoli (Bologna) e Volgarino (Imola)

La classifica: Umana Reyer Venezia; Pallacanestro 2.015 10; Columbus Cantù 8; Pallacanestro Vado 4; Virtus Padova, Pontevecchio 2.