Under 16 Eccellenza: Vado si arrende a Cantù

Vado Ligure. Ultima trasferta per l’Under 16 Eccellenza della Pallacanestro Vado in questa impegnativa ma utilissima seconda fase nazionale. In casa del Progetto Giovani Cantù i biancorossi cedono 64-54 causa un terzo quarto negativo e nonostante una forte reazione dell’ultimo tempino che riduce ma non a sufficienza lo svantaggio.

Inizio di partita che vede i biancorossi concentrati e aggressivi cercando di bloccare le proprietà offensive dei lombardi che riescono a terminare il primo periodo in vantaggio 17-13.

La seconda frazione è un prosieguo della prima, con un ritrovato Biorac che si fa vedere in attacco e Adamu che si fa sentire sotto le plance, ma le canoniche disattenzioni difensive fan sì che all’intervallo i biancorossi si ritrovino sempre ad inseguire, seppur di poco (35-29).

Nel terzo quarto Cantù dà la spallata decisiva complice l’aumento dell’intensità e aggressività difensiva, con i vadesi non in grado di reagire e che accusano il colpo. Parziale del tempo 20-6 per la squadra di casa che chiude i conti arrivando al 55-35.

L’orgoglio spinge i biancorossi nell’ultimo periodo. L’arrembaggio consente la rimonta ma le poche rotazioni fan sì che la stanchezza si faccia sentire ed impedisca di completare la rimonta.

Sabato 25 maggio si chiude con la Virtus Padova al Pallone, alle ore 16, un’annata per la prima volta con ritmi e difficoltà da giovanile di alto livello visto che 34 partite nella fase regolare contro squadre di quattro regioni del Nord (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) hanno impegnato seriamente atleti, staff ed organizzazione facendo crescere e migliorare tutti.

Il tabellino della partita valevole per la 9ª giornata:

Columbus Cantù – Pallacanestro Vado 64-54

(Parziali: 17-13; 35-29; 55-35)

Columbus Cantù: Marelli, Terragni 7, Moscatelli 10, Sacripanti 6, Sanfilippo, Tarallo 6, Sivaglieni 1, Borsani 8, Giannullo 6, Bresolin 6, Brembilla 12, Elli 2. All. Costacurta, ass. Castoldi – Rumi.

Pallacanestro Vado: Squeri 2, Adamu 18, Bonifacino 4, Tridondani 2, Giannone, Biorac 10, Genta 5, Bertolotti 6, Franchello 7. All. Prati, ass. Cacace – Pozzi.

Arbitri: Del Felice (Monza) e Toffali (Villasanta).