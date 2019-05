Vado Ligure. Sconfitta per gli Under 16 Eccellenza della Pallacanestro Vado contro la Reyer Venezia, qualificata direttamente alle finali nazionali e una delle candidate almeno al podio italiano di categoria.

Vado, reduce dalla negativa partita col Pontevecchio, prova a resistere alla superiorità dei lagunari e ci riesce fino al 20-22 di inizio secondo quarto quando ha ancora Giannone abile ed arruolato e con la Reyer che gestisce ampie rotazioni. L’infortunio di Giannone, collegato alla scelta di risparmiare tutti i 2004 in vista dello spareggio Under 15 del giorno dopo, tiene in campo a lungo i 2003 superstiti, stremandoli e consentendo al punteggio di dilatarsi oltre il lecito.

Ad inizio partita Venezia prova a schiacciare sull’acceleratore ma Vado, seppur con fatica, lotta e non lascia scappare i veneziani chiudendo il primo periodo 13-20 e rientrando con un 7-2 di parziale che riduce il divario

Nel resto della seconda frazione e soprattutto nella terza Venezia fa il break (36 a 9 di parziale) pigiando sull’acceleratore con i biancorossi che subiscono le differenti fisicità, precisione e conoscenza del gioco, soprattutto delle guardie lagunari.

I ragazzi guidati da Prati, Cacace e Pozzi lottano ma il morale un po’ a terra, visti gli sforzi ed i pochi risultati ottenuti, e la fatica che inizia a farsi sentire non aiutano e lo svantaggio aumenta nel garbage time dell’ultimo quarto fino alla sirena finale dopo appena 1 ora e 18 minuti di gioco.

Dopo la sosta di questo fine settimana per il concentramento Under 15, ci saranno la trasferta di Cantù e l’ultima gara con Padova al Pallone. Obiettivo: finire bene la stagione prima degli allenamenti individuali di giugno.

Il tabellino della partita valevole per la 7ª giornata della fase interregionale:

Pallacanestro Vado – Reyer Venezia 39-80

(Parziali: 13-20; 22-35; 29-58)

Pallacanestro Vado: Squeri 2, Adamu 4, Bonifacino 2, Lebediev 6, Micalizzi 2, Tridondani 1, Giannone 2, Ferrando, Genta 3, Bertolotti 12, Franchello 5. All. Prati, ass. Cacace – Pozzi.

Reyer Venezia: Bolpin 6, Casarin 18, Mafolino 6, Berdini 7, Cappellotto 13, Kovacs 7, Boglione 11, Cravero 5, Valentini 2, Grani 5. All. Turchetto, ass. Pravato – Buffo.

Arbitri: Andreini (San Bartolomeo al Mare) e Merlino (Savona).