Una piccola savonese a “Ballando con le stelle”: la favola di Aurora Scarsi

Savona. Una piccola savonese a “Ballando con le stelle”: è la favola di Aurora Scarsi, che potrebbe essere prossima finalista del torneo “Ballando con te” (all’interno del programma Rai), dedicato alla “gente comune”.

Il torneo ha preso inizio a decorrere dalla quinta puntata di “Ballando con le stelle” in onda lo scorso 27 aprile 2019 e fino alla decima puntata del 31 maggio 2019. Per partecipare alle puntate di “Ballando on the Road”, nelle quali sono state selezionate le unità di ballo che parteciperanno al torneo “Ballando con te 2019 – Torneo Gente Comune”, Aurora Scarsi e altri aspiranti concorrenti sono stati selezionati tra migliaia di partecipanti, in 12 tappe suddivise in 6 località di altrettante regioni italiane, dal 3 novembre al 16 dicembre 2018, dal direttore artistico Milly Carlucci, insieme al gruppo Autorale.

Scarsi, atleta ballerina dell’associazione sportiva dilettantistica Oasi Latina di Savona, nella prima fase della competizione ha dovuto gareggiare con i 52 spettacoli scelti in tutta Italia ed e’ stata selezionata e premiata a passare con altri 7 ballerini alle fasi finali della gara dalla giuria composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Carolyn Smith, un super esperto di ballo Antonio Fini, e una formazione composta da 7 maestri di ballo di “Ballando con le stelle”.

Il 25 maggio 2019, durante la puntata di “Ballando con le stelle” Aurora continuerà la sua gara e se passerà il turno, accederà alla finale del torneo “Ballando con te”, che si svolgerà alla decima puntata di “Ballando con le stelle”, in onda il 31 maggio 2019.

A giudicare ciascuna sfida e ad esprimere il relativo giudizio saranno i giurati del programma e il pubblico che, da casa, potrà esprimere la propria preferenza (tramite le piattaforme social Instagram, Facebook e Twitter), indicando con un “mi piace” il ballerino preferito.