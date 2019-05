Mioglia. È giunta al termine domenica scorsa la due giorni dedicata alla manutenzione ed al miglioramento del paese di Mioglia dal titolo “Una giornata per Mioglia”.

L’iniziativa, organizzata dall’amministrazione comunale e giunta alla sua quinta edizione, ha come obiettivo “il rafforzamento del senso civico e di comunità, oltre che il miglioramento complessivo del paese cercando di sopperire alle carenze indotte dalla mancanza di fondi pubblici che da anni affligge i piccoli Comuni. Cittadini ed amministratori del Comune di Mioglia si sono quindi ritrovati per due giorni di fila, in base alle proprie disponibilità, ad effettuare piccoli lavori di manutenzione del paese anche allo scopo di prepararlo ed abbellirlo in vista delle feste che lo animeranno durante l’estate”.

Tra i lavori effettuati dai volontari: la riparazione della recinzione del campo da bocce; la sistemazione delle tapparelle e delle finestre della scuola; la stesura di vernice impregnante sulle panchine e sulle staccionate della piazza; l’allestimento delle aree floreali; il supporto all’operaio comunale nella raccolta dei rifiuti ingombranti; la catalogazione di ulteriori 30 scatoloni di libri ricevuti in donazione nella biblioteca civica; la preparazione del pranzo per i volontari; la pulizia dei sentieri e dei percorsi di mountain bike; l’imbiancatura degli spogliatoi della palestra scolastica e stuccatura dell’atrio della scuola primaria. Ma anche la riparazione dei montascale delle scuole ed il montaggio di appendiabiti nuovi per gli spogliatoi degli alunni.

È stato poi completata la ristrutturazione e la pulizia degli spogliatoi dei campi da calcio: si è provveduto alla riparazione delle porte, all’imbiancatura delle pareti ed alla sostituzione di sanitari e rubinetti rotti. Finalmente sarà nuovamente possibile usufruire degli spogliatoi del campo sportivo, che tornano a disposizione delle manifestazioni dopo essere stato abbandonati per anni al gelo, che ha causato la rottura di tubazioni e rubinetteria, ed al vandalismo, a causa del completo disinteresse verso gli stessi da parte delle precedenti amministrazioni.

“La nostra amministrazione – spiega Roberto Palermo, consigliere delegato per la promozione di manifestazioni ed eventi – è molto orgogliosa di tutto ciò che è stato possibile realizzare in questi cinque anni di ‘Una giornata per Mioglia’ grazie alla buona volontà ed all’impegno dei volontari. Grazie a questa iniziativa è stato possibile sopperire, almeno in parte, ai continui tagli imposti dallo stato che ci impediscono di avere più di un operaio comunale limitando così di molto la possibilità di effettuare manutenzioni sul territorio. Grazie a tanti cittadini volenterosi è stato possibile fare moltissimo, migliorando il nostro paese intervenendo laddove il Comune da solo con le proprie forze non sarebbe riuscito ad arrivare: abbiamo apportato grossi miglioramenti all’edificio scolastico, provveduto ad una continua manutenzione dei nostri sentieri escursionistici ed outdoor, manutenuto le aree comunali, allestito e mantenuto il verde pubblico, ripristinato le aree pic-nic abbandonate e moltissime altre attività che complessivamente hanno contribuito a rendere Mioglia un paese più bello, turistico e vivibile”.

“I risultati riportati in questi anni dimostrano che se tutti coloro che hanno a cuore il proprio paese collaborano insieme per migliorarlo si possono fare grandissimi passi in avanti. Per questo motivo abbiamo cercato sempre durante il nostro mandato di stimolare la collaborazione tra cittadini, con l’unico obiettivo di migliorare Mioglia. Desideriamo quindi porgere un immenso ringraziamento a tutti coloro che in questi anni hanno dedicato almeno ‘una giornata per Mioglia’, contribuendo così a rendere il nostro paese ancora più bello”.