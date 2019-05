Un savonese alla conquista di Bruxelles: il chirurgo Alberto Macciò vince un premio al Congresso Europeo 

Savona. Un savonese alla conquista di Bruxelles: si tratta del chirurgo Alberto Macciò, fresco vincitore di un prestigioso premio al Congresso Europeo. In questi giorni, infatti, a Bruxelles, è in corso il 45esimo Congresso Europeo di Linfologia.

Nel cuore dell’Europa si sono dati appuntamento chirurghi e terapisti provenienti da tutto il mondo (giappone, brasile, argentina) per una full immersion che ha portato i lavori congressuali a spaziare dalla sempre fondamentale anatomia di base fino alle più moderne tecniche microchirurgiche e di riparazione tessutale nei pazienti colpiti da linfedema.

“Quest’anno, – ha commentato Macciò, – insieme alla mia equipe, oltre alla consueta presentazione orale riguardante le complicanze delle malattie della circolazione linfatica che spesso mi viene assegnata per la specifica esperienza accumulata negli anni, abbiamo deciso di presentare un lavoro originale ed innovativo sulla gestione avanzata delle fasi di terapia del paziente con malattie linfatiche”.

“Il complesso studio conta di riuscire a verificare anticipatamente l’evoluzione delle terapia in un ottica di ottimizzazione delle risorse e di gestione oculata del paziente. Grazie a questo rinnovato lavoro d’equipe ed in particolare grazie al preciso lavoro della dottoressaSilvia Caruso (biologa con 20 anni di esperienza al Gaslini ed ad ora impegnata in una stretta collaborazione con il mio studio) abbiamo avuto l’onore di essere nominati per il prestigioso premio Pierre Bourgeois”.

Per la loro particolare originalità solo 6 lavori su le diverse centinaia presentati hanno ricevuto questo riconoscimento ed otterranno anche un premio in denaro una volta avvenuta la pubblicazione completa del lavoro.

“Da lunedì saremo di nuovo al lavoro per onorare la fiducia accordatrici dai colleghi belgi”, ha concluso il chirurgo savonese.