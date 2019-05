Un fine settimana Aspettando le Cengiadi

Cengio. Weekend sportivo quello di sabato 25 e domenica 26 maggio, a Cengio, con Aspettando le Cengiadi.

Sabato 25 maggio dalle ore 10 è in programma Hockey & Fun. Si tratta di un torneo Under 8 (2011, 2012, 2013), Under 10 (2009, 2010, 2011) e promozionale per chi vuole avvicinarsi all’hockey su prato, in collaborazione con l’Asd Pippo Vagabondo.

L’iscrizione e la partecipazione sono gratuite.

Info evento: https://www.facebook.com/events/603644176765125/

Domenica 25 maggio dalle ore 10, avrà luogo Championship Soccer. Si tratta di un torneo di calcio a 5 di tipo street soccer.

Il campo è regolamentare con fondo liscio è vivamente consigliato l’utilizzo di scarpe idonee per il calcio a 5 (senza tacchetti) l’iscrizione e la partecipazione sono gratuite, sono previsti premi per tutti i giocatori delle prime tre squadre classificate. Partecipazione idonea da 14 anni compiuti in su.

Info evento: https://www.facebook.com/events/414225286010122/

Luogo dell’evento: il Cengiadi Stadium in località Isole a Cengio.

Sarà anche possibile pranzare e cenare.

Per iscrivere la propria squadra al torneo, è possibile cliccare qui: https://forms.gle/GpVuziACEY6MvCzj6

Aspettando le Cengiadi è un’anteprima dell’evento Cengiadi 2019 che si svolgerà sempre a Cengio da venerdì 28 a domenica 30 giugno.

Si tratta di una manifestazione ludico-sportiva, per tutti e gratuita, giunta alla 14ª edizione. Altre informazioni si trovano sulla pagina Facebook dedicata o sul sito www.cengiadi.it.