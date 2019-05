Un Abbraccio senza Confini, successo per la Corsa dei Corsi promossa dal Liceo Bruno

Borghetto Santo Spirito. Grande successo per l’iniziativa benefica promossa dal progetto Un Abbraccio senza Confini – sostegno internazionale a distanza Avsi.

Gli alunni e i docenti del Liceo G. Bruno di Albenga hanno partecipato in gran numero alla Corsa dei Corsi, una 5 chilometri di solidarietà organizzata dallo stesso istituto, nell’ambito della BiBi di Borghetto Santo Spirito, la prima tune-up RunRivieraRun 2019.

Grazie alla disponibilità della società organizzatrice RunRivieraRun, parte delle quote di iscrizione hanno contribuito a finanziare le adozioni internazionali con le quali, da oltre 20 anni, il Liceo sostiene a distanza bambini e ragazzi, garantendo loro un’educazione e un futuro.

Il progetto Un Abbraccio senza Confini coinvolge circa quaranta alunni e diversi docenti, i quali organizzano annualmente una serie di eventi per raccogliere fondi. Per la prima volta la scelta è caduta su una manifestazione di tipo sportivo ed il successo è stato nettamente superiore ad ogni aspettativa.

Per la cronaca i risultati della gara, decisamente secondari rispetto alle finalità dell’iniziativa, sono stati i seguenti.

Indirizzo più numeroso: Scienze Applicate

Classifica maschile: Parodi Samuele, alunno dell’indirizzo Sportivo, si è aggiudicato la corsa, precedendo Alongi Tommaso dell’indirizzo Scientifico e Barbaria Tommaso ex studente del Classico.

Classifica femminile: Amerio Chiara dello Scientifico, Isoleri Martina ex studentessa del Classico e Revello Giulia dello Sportivo.

Classifica docenti: vincitori Ardissone Marina e Rossi Nicola.