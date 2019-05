Umberto Luzi a sostegno di Massimo Gualberti: “Servizi igienici pubblici nei centri dei rioni finalesi”

Finale Ligure. Umberto Luzi, 46 anni, avvocato, sposato con due figli, a sostegno del candidato sindaco di centrodestra Massimo Gualberti per le prossime elezioni comunali a Finale Ligure.

In passato già assessore nella giunta comunale di Flaminio Richeri: “Ho scelto di ripresentarmi per portare la mia esperienza amministrativa e contribuire per migliorare la mia cittadina” sottolinea.

“Il nostro programma amministrativo non è un libro dei sogni… Abbiamo parlato con i cittadini e le categorie, per questo lo definiamo un programma di ascolto e partecipazione”.

La proposta: “Realizzare servizi igienici pubblici, anche a pagamento, nei centri dei singoli rioni finalesi: no a bagni chimici, bensì spazi idonei e attrezzati per bagni pubblici, ho già instaurato diversi contatti con alcuni privati per poter utilizzare alcuni locali sfitti”.

“I servizi pubblici dovranno essere gestiti e presidiati in loco e questo rappresenta anche una opportunità di lavoro: l’idea potrebbe essere quella di impiegare persone che devono svolgere lavori di pubblica utilità, magari per l’espiazione di pene minori”.

“Il progetto rappresenta una soluzione anche nell’ottica della pulizia e del decoro delle zone del centro, oltre ad offire un servizio per i cittadini e per i tanti turisti di Finale Ligure” conclude Luzi.