Trovato a terra in stato di incoscienza: condizioni critiche per il ciclista di Borghetto

Loano. E’ stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico il ciclista di Borghetto trovato a terra in stato di incoscienza ieri a Loano, in via Leoncavallo.

L’uomo, B.A., classe 1969, ha riportato un grave trauma cranico a seguito della caduta, con una emorragia cerebrale post-traumatica: le sue condizioni sono considarate molto gravi. Ora si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in coma farmacologico, sotto stetta osservazione medica e con prognosi riservata.

Resta ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’episodio, con il ciclista trovato a terra, privo di sensi: non si esclude un possibile malore all’origine della caduta e del violento impatto sull’asfalto.

Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto viene escluso l’incidente stradale o lo scontro con qualche altro mezzo.

Soccorso dai volontari della croce rossa di Loano e dagli operatori di Savona Soccorso era stato portato d’urgenza, in codice rosso, presso il nosocomio pietrese, subito sottoposto ad una operazione alla testa per arrestare l’emorragia.

Resta in condizioni gravissime.