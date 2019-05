Andora. Si è svolta ieri, sabato 4 maggio, al Palatrincee di Savona la seconda fase del campionato regionale Fisr di pattinaggio artistico.

Le atlete dello Skating Club Andora, allenate da Francesca Airoldi, si sono distinte con eccellenti prestazioni nel loro programma di libero.

Foto 3 di 3





Maura Pili, nella categoria Divisione Nazionale C, ha conquistato un meritatissimo primo posto laureandosi campionessa regionale e qualificandosi ai campionati nazionali.

Aurora Romano, nella categoria Divisione Nazionale B, ha ottenuto la medaglia d’argento con qualificazione alla fase nazionale.

Entrambe le atlete rappresenteranno la società di Andora a Piancavallo, in Friuli, nel mese di luglio.

Medaglia d’argento per Veronica Piumatti; un risultato che le permetterà di rappresentare, per il terzo anno consecutivo, la Liguria al Trofeo delle Regioni che si terrà a settembre in terra veneta.

Buoni i risultati conseguiti anche dalle atlete dello Skating Fly Andora, allenate da Francesca Airoldi e Sara Navacchi, che hanno ottenuto un settimo posto con Matilda Croce negli Allievi regionali B ed un settimo posto con Nicole Esposito, tra le Giovanissime A, al suo primo anno di agonismo.

Nelle foto: Aurora Romano, Veronica Piumatti, Maura Pili.