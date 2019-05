Triathlon Pietra e Recco uniti per agevolare gli atleti

Importante annuncio delle società di Triathlon Olimpico di Pietra Ligure e Recco che si sono unite per stipulare una convenzione con il Comitato Organizzatore degli European Master Games in programma a Torino dal 26 luglio al 4 agosto. L’evento, che si propone di promuovere l’attività fisica e iniziative di vario genere sempre legate dal filo comune dello sport per atleti di almeno 30 anni di età.

Nello specifico la convenzione consentirà agli atleti che parteciperanno ad almeno uno dei due eventi di triathlon olimpico liguri di usufruire una riduzione sul costo di iscrizione alla manifestazione internazionale di ben 70 €. La manifestazione prevede che ogni partecipante possa prendere parte a 3 sport e 5 discipline. Vi sarà una manifestazione di apertura e di chiusura, ma anche quelle di premiazione ed anche numerosi eventi collaterali legate all’evento.