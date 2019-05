Tredici “voci” savonesi alla conquista di Castrocaro

Savona.Sabato 25 e domenica 26 maggio 13 savonesi parteciperanno alla finale della 16^ edizione del concorso canoro “Vocine Nuove Castrocaro” a Castrocaro Terme Terra del Sole (FC).

In questi due giorni verranno ascoltati i ragazzi provenienti dall’associazione musicale culturale Dna Musica di Savona: Emma Lagorio, Amalia Spirito, Maya Baracco, Gabriele Lombardi, Alice Airaldi, Sara Airaldi, Iris Ramilli, Elena Pedone, Giulia Brignone, Giulia Delfino, Alberto Riolfo, Francesco Murialdo e Melissa Sugherini.

“Si sono preparati con entusiasmo ed impegno – afferma la loro insegnante Liana Saviozzi – a questa avventura che lascerà in loro, qualunque sia il risultato, un bellissimo ricordo”.

“I nostri ragazzi dovranno confrontarsi con altri 200 partecipanti provenienti da tutta Italia e dall’estero e tutte le esibizioni avranno la doppia valutazione: per il canto come da tradizione ma anche come volto per il cinema. Il volto più interessate si aggiudicherà il premio ‘Vocinema’ e verrà inserito nel sito Castingnews per un anno”.