Tragedia a Stella: non ce l’ha fatta Giampaolo Rebella, l’uomo aggredito dal cane del vicino

Stella. Non ce l’ha fatta Giampaolo Rebella, il dipendente di Ata Spa che martedì scorso era stato azzannato al volto e al collo dal mastino del suo vicini di casa a Stella Santa Giustina. L’uomo era stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale San Martino di Genova, ma, nonostante i tentativi ei medici di salvarlo, è morto questa sera dopo tre giorni di agonia.

Le ferite provocate dai morsi del cane erano apparse subito molto gravi (in particolare aveva una grave lesione al collo e ad un occhio) e, purtroppo, l’uomo non ha reagito alle cure.

La notizia della sua scomparsa si è subito diffusa a Stella suscitando profondo dolore e commozione. Anche il Comune di Urbe ha voluto ricordare l’uomo sulla pagina Facebook: “L’amministrazione comunale di Urbe esprime profonda commozione per l’improvvisa e drammatica scomparsa di Giampaolo Rebella. Lascia un vuoto grandissimo sia come uomo, solare, positivo e leale, sia come collaboratore, intelligente e instancabile. Un amico per tutti noi che abbiamo avuto l’onore di conoscerlo”.

L’aggressione era avvenuta mentre Rebella tornava a casa: il cane del vicino lo aveva attaccato all’improvviso causandogli le gravi lesioni. Solo l’intervento dei padroni aveva interrotto il feroce attacco ed erano scattati i soccorsi.

Sul posto erano intervenuti i militi della croce rossa di Stella, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco. Era stato richiesto il supporto dell’elicottero che aveva portato l’uomo in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.