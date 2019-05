Savona. Da questa mattina i savonesi stanno votando per il rinnovo del parlamento europeo e, in 44 comuni, anche per eleggere i nuovi sindaci e consiglieri comunali.

In mezzo ai cittadini, questa mattina, tra i primi a presentarsi ai seggi c’erano proprio gli aspiranti sindaco che si sono fatti immortalare nel momento del voto.

Dal ponente della provincia al levante nella gallery fotografica allegata all’articolo troverete le foto dei candidati nei rispettivi seggi elettorali.