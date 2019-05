Tour del governatore Toti nel savonese a sostegno dei candidati sindaco: tappe ad Albisola e Albenga

Albisola-Albenga. Doppio appuntamento, lunedì 13 maggio, con il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti, che si recherà ad Albisola e Albenga a sostegno dei candidati sindaco del centrodestra in vista delle elezioni amministrative del 26 maggio.

Ad Albisola, Toti arriverà alle 19, sostegno della candidatura di Maurizio Garbarini. L’appuntamento è sul lungomare “Eugenio Montale” e “sarà occasione per fare una passeggiata e monitorare la situazione del litorale e della ripresa delle attività economiche e per incontrare la cittadinanza”.

All’incontro prenderanno parte anche il presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Oliveri, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza e il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio.

“Si tratta di un importante segnale di vicinanza di Regione Liguria al vicesindaco uscente e candidato sindaco, – hanno fatto sapere dalla lista civica “La Nostra Città”, – poichè per chi decide di intraprendere questo percorso per amministrare una città è fondamentale il sostegno e le relazioni degli enti locali superiori con cui avviare progetti e sviluppare attività sul territorio di ampio respiro e di interesse comprensoriale e non solo locale”.

In seguito, alle 21, Toti si sposterà ad Albenga dove, insieme al vicepresidente della Regione e assessore regionale alla Sanità Sonia Viale, incontrerà la cittadinanza all’Auditorium San Carlo. Temi clou dell’incontro saranno: la sanità e, più, nello specifico, la privatizzazione degli ospedali.