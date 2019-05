Toti e Viale ad Albenga a sostegno di Calleri: incontro con i cittadini, si parlerà di ospedale e privatizzazione?

Albenga. E’ in programma per lunedì sera ad Albenga la visita del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e dell’assessore regionale Sonia Viale, a sostegno della candidatura di “Gero” Calleri per la poltrona di sindaco.

Il governatore ligure e l’assessore leghista incontreranno i cittadini albenganesi.

Un incontro particolarmente atteso dalla cittadinanza, in primis per il tema della sanità: al centro, infatti, la privatizzazione dell’ospedale di Albenga che dovrebbe partire a regime dal prossimo mese di ottobre, come anticipato da IVG.it nel corso di una intervista con la stessa Viale a Pietra Ligure (LEGGI QUI).

Proprio la sanità albenganese è tra i temi di scontro della campagna elettorale ingauna: lo stesso sindaco di Albenga Giorgio Cangiano aveva attaccato l’assessore Viale, che si era già recata nella cittadina albenganese per un incontro elettorale, “di nascosto – aveva detto Cangiano -, perchè non potrebbe reggere un confronto rispetto alle azioni intraprese sull’ospedale…”.

Ora l’occasione si presenta. E la richiesta del sindaco uscente, del candidato sindaco Tomatis e di altri candidati, emersa anche durante il confronto di IVG.it, al teatro Ambra potrebbe essere accontetata. Questa volta l’assessore Viale non potrà tirarsi indietro: sul tema della sanità e sul futuro del nosocomio albenganese potrà dire la sua, spiegando ai cittadini cosa accadrà da ottobre in poi.