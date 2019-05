Torna “Note per il Sorriso di un Bimbo”, spettacolo al teatro di Valleggia

Savona. Torna per la dodicesima edizione “Note per il Sorriso di un Bimbo”, lo spettacolo organizzato dall’associazione musicale e culturale Dna Musica di Savona e dalla scuola civica di musica di Quiliano, sostenuto da IperCoop Savona il Gabbiano, il comune di Quiliano e Yamaha Music School.

Quest’anno, per la prima volta, lo spettacolo si svolgerà presso il teatro nuovo di Valleggia ed inizierà alle 20.30 e vede come protagonisti bimbi e ragazzi della scuola e dell’associazione, ed è a favore dell’Associazione Onlus Savona nel Cuore dell’Africa di Savona, finalizzato alla raccolta fondi per la realizzazione del progetto “Hopital Notre Dame de la Misericorde” su idea del Dott. Marco Anselmo di Savona.

“Dopo il successo dello scorso anno, a sostegno del progetto denominato “La Fattoria di suor Devota”, quest’anno l’Associazione si impegna per l’inizio di un nuovo progetto, a favore dell’ospedale Notre Dame de la Misericorde di Douala in Camerun – spiega il presidente di DNA Musica Francesco Caudullo – Il cambio di location coincide con la rinnovata collaborazione con il comune di Quiliano, che personalmente ringrazio, e la sua scuola civica di musica, che ha permesso di realizzare lo spettacolo in tempi brevissimi e con un supporto sempre presente in tutte le fasi della sua realizzazione”.

Alla manifestazione parteciperanno tutti gli associati alla Dna Musica, dai più piccoli ai più grandi, che, come tutti gli anni, si impegnano per questo evento musicale benefico. Lo spettacolo avrà per protagonista una nuova favola inedita (testo scritto da Catia Saettone) immersa nella musica e nelle voci dei bambini e ragazzi.

Presenteranno la serata la serata Katia Orengo e Gianluca Firpo, che hanno offerto gratuitamente la loro disponibilità in qualità di amici della onlus e della Dna Musica.